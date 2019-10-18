حبس عاطل لحيازته 400 جرام هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة أحمد الخولي، مدير نيابة قسم ثاني الزقازيق، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " محمد ع ر إ" 49 سنة عاطل مقيم بالصيادين بالزقازيق، بجلب كمية من مسحوق "الهيروين" المخدر لترويجها علي عملائه ، وبعد اتخاذ الإجراءت القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبط المتهم، وضبط بحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19747 لسنة 2019 جنح ثان الزقازيق، وإحالته للنيابة العامة.