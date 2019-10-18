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حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين واستروكس فى بولاق الدكرور

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:55 ص
حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين واستروكس فى بولاق الدكرور اقراص مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل تم القبض عليه، ببولاق الدكرور، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الأستروكس، والأقراص المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم الكشف عن نشاط المتهم، عقب ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، أثناء استقلاله سيارة، وبحوزه ربع كيلو من مخدر الهيروين، و40 جرام استروكس، و50 قرص مخدر، وهاتفين محمول، وميزانين حساس، ومبلغ مالى.

وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

 

استروكس

هيروين

بولاق الدكرور

قرص مخدر

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