حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على "م.ج" 31 سة عاطل، بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وقطعة من جوهر الحشيش تزن 200 جرام، ودراجة بخارية بدون لوحات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.