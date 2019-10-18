حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج 10 كيلو بانجو فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من والبانجو، حيث تم ضبطه قب ترويجها على عملائه فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط م.ا.ه" 24 سنة عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وضبط بحوزة المتهم" 10 كيلو و 500 جرام بانجو، 3100 جنيه، هاتف محمول" وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.