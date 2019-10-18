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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:58 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس  5 عاطلين، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بأبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات المقدم إكرامى البطران، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تورط 5 عاطلين، في تكوين تشكيل عصابى، لسرقة المواطنين بالإكراه.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، و3 طلقات، وسلاحين أبيض، وتوك توك.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من الأشخاص، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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ابو النمرس

تشكيل عصابى

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