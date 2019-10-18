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جيش الاحتلال الإسرائيلى يغلق الطريق بين رام الله ونابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:00 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يغلق الطريق بين رام الله ونابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة الشارع الواصل بين مدينتى رام الله ونابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين.


وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس أن الإغلاق سيستمر منذ الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرا، وذلك لتنظيم ماراثون للمستوطنين، من مفترق قرية "ترمسعيا" قرب رام الله إلى مفترق قرية "زعترة" قرب نابلس.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل مدينة "سلفيت" الرئيسى الشمالي، ومنعت الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية.


فى سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حفل زفاف فى بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المتواجدين فى المكان.


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تعمدت إرهاب المشاركين فى الحفل وسط حدوث مناوشات مع الأهالى تخللها اعتداء قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين فى المكان بالضرب.


كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية اعتقلت خلالها 4 مواطنين بأنحاء متفرقة من الضفة، كما اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.


قوات الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

مستوطنين

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