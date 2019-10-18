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جهاز المشروعات بالبحر الأحمر: مولنا 21 ألفا و588 مشروع بواقع 647 مليون جنيه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:00 ص
جهاز المشروعات بالبحر الأحمر: مولنا 21 ألفا و588 مشروع بواقع 647 مليون جنيه نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، إن الفرع يقدم عدة تسهيلات للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغير بينها المالية والغير مالية مثل استصدار التراخيص والأوراق المطلوبة للمشروع.

وأضاف مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، أن فرع الجهاز مول حتى 30 من شهر سبتمبر الماضي، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير بمبلغ 647 مليون ونصف المليون، بواقع 21 ألفا و588 مشروعا، وفروا 47 ألفا 683 فرصة عمل.

وكشف عبد الظاهر لـ"اليوم السابع"، عن أنه منذ بداية يناير 2019 حتي 30 سبتمبر 2019، مول فرع الجهاز مشروعات بقيمة 87 مليون و500 ألف جنيه، بواقع 2425 مشروعا، وفروا 4731 فرصة عمل.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن فرع الجهاز بالبحر الأحمر يقدم حزمة خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفني والنماذج الاسترشادية لدراسة جدوى المشروعات الصناعية وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة معارض داخل المحافظات المختلفة، كذلك يقيم الجهاز ندوات بمراكز الشباب المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها الجهاز استصدار التصاريح اللازمة للمشروحات، مؤكدًا إصدار 5 آلاف و430 رخصة نهائية للمنشآت من خلال خدمات الشباك الواحد المتواجدة بفرع الجهاز.

كما كشف مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، عن أن المشروعات التي مولها الجهاز بالبحر الأحمر نجحت في تشغيل عدد كبير من الشباب وصلت أعدادهم لـ700 ألف فرصة عمل مختلفة.


البحرالاحمر

جهاز المشروعات الصغيرة

تمويل المشروعات

خدمات المقدمة لاصحاب المشروعات

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