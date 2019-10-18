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جهاز المشروعات الصغيرة يجتمع بمستثمرى القطاع غير الرسمى لبحث فرص التعاون

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:00 ص
جهاز المشروعات الصغيرة يجتمع بمستثمرى القطاع غير الرسمى لبحث فرص التعاون جانب من الاجتماع
كتب: مدحت عادل

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قال محمد عبد التواب، عضو جمعية مستثمري القطاع غير الرسمى، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عقد اجتماعا مع عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع يمثلون عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بحضور محمد عبد الملك، نائب مدير عام القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز.

وأضاف عبد التواب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش مشروع مدينة إعادة التدوير، والذي لاقي استحسان الحاضرين للاجتماع، لما له من أهمية فى توفير فرص لاندماج العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى مظلة الدولة، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى.

وأشار عبد التواب إلى أن الاجتماع عرض فكرة إنشاء سوق مصر، للتعاون بين المصانع الكبرى وشركات القطاع غير الرسمى التى لديها رغبة فى اثبات جديتها والعمل تحت مظلة الدولة، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات تنفيذية للمشروع على أرض الواقع فى أقرب وقت ممكن.

وناقش الحاضرون، بعض التحديات التي تواجه المصنعين، والفرص والحلول المتاحة للعمل على تذليل هذه العقبات وتوفير مناخ وبيئة استثمارية أفضل للتصنيع، كما تحدث محمد عبد الملك عن دور الجهاز وما يستطيع أن يقدمه كدعم لحركة التصنيع والمصنعين فى مصر.

حضر الاجتماع جرجس بطرس رئيس جمعية مستثمرى القطاع غير الرسمى بالقاهرة، ومصطفي أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، وعبد الحميد محمد المطري، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأمين صندوق اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.


جهاز المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

القطاع غير الرسمى

اخبار الاقتصاد

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