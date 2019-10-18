جنون الثأر.. نقاش وابنيه يشرعون فى قتل صاحب شركة بالجيزة

كتب سليم على

استعان نقاش بمنطقة الجيزة بابنيه فى محاولة منه لقتل مالك شركة، بسبب خلافات سابقة بينهما مرجعها اتهامهم له بارتكاب واقعة مقتل أحد زويهم والمحرر عنها القضية رقم 15575 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية رقم 21910 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين "منصور.م" هارب، و"أسامة.م" محبوس، ووالدهما مخلى سبيله 67 سنة، نقاس، شرعوا فى قتل المجنى عليه، ماجد سعد جرجس، بتحريض من الأخير عمدا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام ثأرا لخلاف سابق فيما بينهم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أعدا لتنفيذ جريمتهما سلاحين ناريين "مسدس وفرد خرطوش"، وتوجها إلى محل عمله وما أن ظفرا به فاستهدفه المتهم الأول بعيار نارى أطلقه صوبه من سلاحه النارى "مسدس"، قاصدان قتله فأحدثا به الإصابات بمنطقة الوجه، وخاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث والد المتهمين الأول والثانى، حرض المتهمين على ارتكاب الجريمة لقتل المجنى عليه بسبب اتهامه بقتل أحد ذويهم.

وقال المجنى عليه ماجد سعد جرجس، خلال تحقيقات النيابة إنه حال تواجده محل عمله فوجئ بقدوم المتهمين الأول والثانى محل عمله وأشهر الأول سلاحا ناريا "مسدس" وأطلق عيارا ناريا صوبه فأحدث إصابته بالوجه، وأطلق الثانى عيارا ناريا داخل المحل من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته وفرا هاربين، مؤكدا أنهما قاما بارتكاب جريمتهما بتحريض من المتهم الثالث لخلافات سابقة فيما بينهم مرجعا اتهامهم له بارتكاب واقعة مقتل أحد زويهم.

وقررت النيابة عقب انتهاء التحقيقات إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، والتى بدورها قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهم الثانى "أسامة.م" إلى 12 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.