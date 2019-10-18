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جمباز الشرقية يحصد 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:19 م
جمباز الشرقية يحصد 10 ميداليات فى بطولة الجمهورية الجمباز - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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نجح فريق نادي الشرقية في لعبة الجمباز، في حصد 10 ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية فني رجال تحت 9  سنوات.

فحصد 8 لاعبين الميدالية الذهبية وهم كلاً من يوسف عبدالله محمد، وعبدالرحمن أحمد محمد، وفارس محمد حامد، وياسين محمد يوسف، ويوسف أحمد عبدالرحمن، وأنس مصطفى علي، ومحمد عصام مصطفى، ومحمد حسين محمد.
 
بينما حصد اللاعب عمرو أحمد سعد الميدالية الفضية، في حين حصد اللاعب يزيد أحمد عطية الميدالية البرونزية.
 
من جانبه، أشاد إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على اللعبة، في بيان ،  باللاعبين ونجاحهم في حصد الميداليات، مشددًا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في النادى خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهم أبطال أولمبيين.
 
وأكد الباجوري على أنه يسعى إلى تجهيز لاعبين يكونوا أبطالاً للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
 
يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكي مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إداري اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.
 

 


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