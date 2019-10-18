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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:55 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة جانب من المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة  إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بدأت الواقعة ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا القادمة من مالبينزا، و  اشتبه حسن أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة  هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على  إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك  وخالد محمود عبد العظيم مدير الحركة، فتبين وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدر، و 10 أمبولات لعقار أكيوبان المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

 

 


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مالبينزا

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