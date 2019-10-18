جامعة طنطا بقائمة أفضل 500 جامعة عالميا.. والثانية محليا فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، عن إدراج الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، حيث حصلت على الترتيب (401-500)، والثانية محلياً فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا على مستوى الجامعات المصرية وفقاً لتصنيف التايمز العالمى 2020.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هناك معايير أساسية يعتمد عليها تصنيف التايمز البريطانى أهمها الاستشهادات العلمية والنشر الدولى فى المجلات ذات معامل التأثير، والسمعة الأكاديمية، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.

وأشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولى بالجامعة إلى الجهود التى تبذلها الجامعة لتحسين تصنيفها الدولى، موضحاً حفاظ الجامعة على ترتيبها الدولى فى ذات التصنيف للعام الثانى على التوالي، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية واستراتيجية تتعاون فى تنفيذها كافة قطاعات الجامعة وإداراتها المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث دعم الجامعة المستمر للباحثين للنشر الدولى فى المجلات العالمية ذات التأثير، مما ينعكس بدوره على الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً ويحقق مراكز متقدمة فى عديد التصنيفات الدولية.