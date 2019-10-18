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تونس تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية وتعتقل 55 شخصا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:33 م
تونس تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية وتعتقل 55 شخصا الحرس الوطنى التونسى - أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير الشرعية بولايات المنستير ومدنيين ونابل وضبط 55 شخصا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن دورية تابعة للحرس الوطنى بولاية المنستير، تمكنت من ضبط 33 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، وبالتحرى معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بولاية مدنين، من ضبط 20 شخصا على متن مركب، بينهم 5 أفارقة، تتراوح أعمارهم بين 20 و37 عاما، وكانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا، فيما تم مصادرة مبلغ مالى من العملة الأجنبية كان بحوزتهم .

فيما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحرى بولاية نابل، من ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه أوروبا، ومصادرة كمية من المحروقات كان بحوزتهم.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

 


تونس

الحرس الوطنى التونسى

الهجرة غير الشرعية

الحدود البحرية

المنستير

نابل

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