توسك: وقف إطلاق النار شمال سوريا غير حقيقى وبمثابة مطالبة الأكراد بالاستسلام

بروكسل /أ ش أ/

عبر رئيس المجلس الأوروبي، المُنتهية ولايته، دونالد توسك، عن قناعته أن وقف إطلاق النار، الذى أعلن أمس فى شمال شرق سوريا، غير حقيقى وهو عبارة عن مطالبة للأكراد بالاستسلام.

وأكد توسك -فى تصريح صحفى اليوم الجمعه بعد انتهاء القمة الأوروبية الدورية فى بروكسل بالاشتراك مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر- ضرورة أن يكون موقف الأوروبيين متماسكًا وأن يكرر الاتحاد مطالبة أنقرة بوقف نهائى لعملياتها العسكرية فى شمال شرق سوريا وسحب قواتها من هناك، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وقال "يجب على تركيا سحب قواتها من المنطقة، وهذا ليس فحوى الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس والرئيس التركى رجب طيب أردوغان"، وعلى الرغم من موقفه هذا، أكد توسك أنه لا يرغب بإثارة أى تصعيد أو توتر جديد بين الأوروبيين والأتراك.

كان الاتحاد الأوروبى قد أدان العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا، مطالبًا أنقرة بوقفها على الفور واحترام القانون الدولى الإنساني، ولكن الأوروبيين لم يقوموا بفرض أى عقوبات اقتصادية أو فردية على تركيا، مكتفين بدعوة دولهم لحظر تصدير السلاح إليها.