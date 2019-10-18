تقرير حكومى: تراجع أسعار الأرز وزيادة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى

بشرت شركة أسواق للمعلومات، المستهلكين باستمرار تراجع أسعار الأرز محلياً، بعد توافر كميات كبيرة من المعروض بالأسواق مع بدء موسم الحصاد فى شهر أغسطس حتى منتصف أكتوبر الجارى، وذلك نتيجة لقرار وزارعة الزراعة بزيادة المساحة المنزرعة بالأرز إلى 1.2 مليون فدان هذا العام، ولكن وصلت المساحات المنزرعة الى مليون و800 ألف فدان (مليون و200 الف فدان قانونى و600 الف فدان خارج المنطقه المسموح بها)، بالإضافة إلى استنباط مجموعة كبيرة من أصناف الأرز الحديثة مبكرة النضج عالية الإنتاجية مما ساعد على تحقيق إنتاجية أعلى للفدان هذا العام بلغت حوالى 3.5 إلى 4 أطنان للفدان مثل صنف "سخا سوبر 300"، كذلك نجاح تجربة الأرز المنزرع بالأمطار الصناعية لأول مرة بمصر بنظام "فلوبى سبرينكلر" بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية.

وأضافت أسواق، أن الأسباب السابقة أدت إلى ارتفاع حجم إنتاج أرز الشعير نحو 6 ملايين طن وهو ما ينتج حوالى 4 الى 4.5 مليون طن أرز أبيض مقابل 3 ملايين طن الموسم الماضى أى بفارق نحو مليون إلى مليون ونصف طن، وهو ما يتجاوز حجم الإستهلاك المحلى الذى يبلغ حوالى 3.5 مليون طن ما يجعل الإنتاج هذا العام يُحقق زيادة غير مسبوقة مما يكفى احتياجات السوق المحلى حتى نهاية السنة المالية الحالية والتى تنتهى فى 30 يونيو 2020، فضلا عن استيراد هيئة السلع التموينية نحو 900 ألف طن من أرز خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالى، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المعروضة داخل السوق المحلى والذى ساعد على تراجع كبير فى الأسعار الأمر الذى دفع وزارة التموين لوقف عملية الاستيراد منذ يونيو الماضى حتى فبراير 2020.

وتراجعت أسعار الشعير المحلى بشكل كبير مقارنة بأسعار الشعير العالمية على الرغم من جودة الأرز المصرى، حيث يصل سعر طن أرز الشعير العالمى نحو 55 دولار بما يعادل 4200 جنيه للطن مقابل 4000 جنيه لطن أرز الشعير العريض و 3500 جنيه لطن أرز الشعير الرفيع، وقامت بعض الشركات بتصدير نحو 20.6 الف طن للخارج من خلال 3 شحنات واحدة بأواخر شهر يونيو وأثنين فى شهر أغسطس الماضى.