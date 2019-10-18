تعرف على طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019

كتبت: هبة السيد

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، العديد من طرق الدفع لسداد فواتير التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2019، يمكن للعميل الاتصال بخدمة 111 أو الاستفسار عنها من خلال صفحة الشركة على الإنترنت.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية شهر أكتوبر 2019 يوم الثلاثاء الماضى، و يستمر لمدة شهر حتى 14 نوفمبر المقبل، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر ثم من يوم 15 ديسمبر يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

ويصل عملاء التليفون الأرضى الى نحو 8.21 مليون اشتراك، يستحوذ المشتركين حكومى 3% والمشتركين تجارى 12% والمشتركين منازل 85%.

وتوجد شركتين لتقديم خدمات التليفون الأرضي فى السوق المصرب وهما المصرية للاتصالات و اتصالات مصر.

165 بالتحديد هى عمر إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876.. وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى أنشأت الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.