تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى

نظم القانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك .



ويرصد الـ"اليوم السابع"، أبرز الشروط لتنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية فى النقاط التالية:



1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى.

2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية".

5ـ تتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة .

7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية.

8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا .