تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 717.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 416.4 مليار جنيه إلى 413 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.9 مليار جنيه إلى 204.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 619.2 مليار جنيه إلى 617.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.