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تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:10 م
تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 717.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى.
 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 416.4 مليار جنيه إلى 413 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.9 مليار جنيه إلى 204.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 619.2 مليار جنيه إلى 617.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
 

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