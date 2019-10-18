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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:08 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.2 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.4 مليار ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.7 مليون ورقة منفذة على 1225 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 485.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 52.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 557.4 مليون جنيه، بحجم تداول 309.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 35.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 795.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 87.7 ألف عملية.
 

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