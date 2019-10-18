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تراجع أسهم أوروبا بمستهل التعاملات بفعل قطاع السيارات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:00 ص
تراجع أسهم أوروبا بمستهل التعاملات بفعل قطاع السيارات بورصة -أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بفعل انخفاض قطاع السيارات بعد تحذير من رينو بشأن المبيعات، بينما فاقم انكماش حاد لاقتصاد الصين المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمى.
 
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، فى الوقت الذى يتجه فيه أسبوع اتسم بتقلب التداولات التى هيمنت عليها عناوين أنباء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى صوب نهايته دون تغير يذكر.
 
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها 2% بعد أن خفضت رينو الفرنسية توقعاتها للإيرادات والأرباح للعام بالكامل فى ظل تراجع واسع النطاق فى مبيعات السيارات.
 
وهوت أسهم رينو 10%، وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومى فى أكثر من 3 سنوات ودفعت المؤشر كاك 40 الفرنسى للتراجع 0.6%.
 
ومما فاقم متاعب أسهم السيارات أن توقعت إيه.بى فولفو السويدية لصناعة الشاحنات تراجع الطلب بالسوق على جانبى شمال الأطلسى العام القادم.

الاسهم الاوروبية

اسهم اوروبا

سيارات اوروبا

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