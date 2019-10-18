سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 207 محاضر مخالفة تموينية بأسواق ومخابز الإسكندرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:19 م
تحرير 207 محاضر مخالفة تموينية بأسواق ومخابز الإسكندرية مخبز -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية التموين بالإسكندرية الحملات الرقابية بالأحياء ، بناء على تعليمات  محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق ، أسفرت عن تحرير 207 محضر مخالفة تموينية ، أشار بيان صادر اليوم الى أن إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ  شنت بحملة  أسفرت عن 20 محضر مخالفات بالمخابز البلدية.

جاء منها تجميع دقيق مدعم ، إنتاج خبز ناقص الوزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،  توقف لمخبز بلدي عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ،عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين ، عدم وجود ميزان حساس بأحد المخابز ، تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،  6 محاضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، إدارة انشطة تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ،  ببع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد  ،  3 محاضر بيع سجائر بسر أزيد ، حيازة سلع غذائية مشكوك فى صلاحيتها و تم التحفظ عليها 18 كجم جبن قديمة عليها عفن ظاهرى.

 

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، بحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات بالمخابز حضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد،3 محاضرعدم حمل شهاده صحيه، 3 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق،محضر استخدام مطبوعات فى تغليف سلع غذائية.

 

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح  مدير الإدارة ، بتحرير محضرين استيلاء على المال العام ، محضرين توقف مخبزين بلدى بدون اذن مسبق من التموين ، محضرين انتاج خبز ناقص الوزن ، محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز.

 

وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 7 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ، محضر استخدام اسطوانة بوتاجاز تجارى  فى منطقة بها غاز طبيعى ، محضرين عدم الاخطار عن المواد البترولية لمحطات الوقود ، الاشتراك مع مباحث التموين و تم تحرير محضر  تصرف فى سلع تموينية ضد مسئول عن مخزن جملة.

 

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الادارة ، بتحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين  لمخابز بلدية ،  5 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص ،  10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،  15 محضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق .

 

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة  طه زيتون مدير الإدارة ، 15 محضر مخالفات بالمخابز  ،  3محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ،  7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

 

تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ،  محضر توقف عن العمل لمخزن جملة بدون اذن مسبق من التموين.

 

وقامت ادارة تموين شرق برئاسة  عبد الرازق الطيب، بتحرير محضر استيلاء على المال العام لاحد المخابز ،  11 محضر انتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ، محضر توقف مخبز بلدي بدون اذن مسبق من التموين  ، 8 محاضر مخالفات بالمخابز ، محضرين توقف بدالين تموينيين عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ،  محضر عدم اخطار عن حالة وفاة ، 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار السلع الغذائية ، محضر عدم اخطار عن حركة المواد البترولية ، محضرين عدم الاخطار عن حركة المواد الغذائية بالثلاجات.

 

و قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة  مرتضى احمد  مدير الإدارة 28 محضر مخالفات بالمخابز ، محضر ادارة مخبز سياحى بدون ترخيص ، تحرير  محضر بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية ،  3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ،  محضر عدم الاخطار الشهرى لحركة المواد البترولية لمحطة وقود ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مخالفات المخابز

مخالفة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة