تحرير 207 محاضر مخالفة تموينية بأسواق ومخابز الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت مديرية التموين بالإسكندرية الحملات الرقابية بالأحياء ، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق ، أسفرت عن تحرير 207 محضر مخالفة تموينية ، أشار بيان صادر اليوم الى أن إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ شنت بحملة أسفرت عن 20 محضر مخالفات بالمخابز البلدية.

جاء منها تجميع دقيق مدعم ، إنتاج خبز ناقص الوزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، توقف لمخبز بلدي عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ،عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين ، عدم وجود ميزان حساس بأحد المخابز ، تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 6 محاضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، إدارة انشطة تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ، ببع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد ، 3 محاضر بيع سجائر بسر أزيد ، حيازة سلع غذائية مشكوك فى صلاحيتها و تم التحفظ عليها 18 كجم جبن قديمة عليها عفن ظاهرى.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، بحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات بالمخابز حضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد،3 محاضرعدم حمل شهاده صحيه، 3 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق،محضر استخدام مطبوعات فى تغليف سلع غذائية.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة ، بتحرير محضرين استيلاء على المال العام ، محضرين توقف مخبزين بلدى بدون اذن مسبق من التموين ، محضرين انتاج خبز ناقص الوزن ، محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز.

وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 7 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ، محضر استخدام اسطوانة بوتاجاز تجارى فى منطقة بها غاز طبيعى ، محضرين عدم الاخطار عن المواد البترولية لمحطات الوقود ، الاشتراك مع مباحث التموين و تم تحرير محضر تصرف فى سلع تموينية ضد مسئول عن مخزن جملة.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الادارة ، بتحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية ، 5 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص ، 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 15 محضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق .

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة ، 15 محضر مخالفات بالمخابز ، 3محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر توقف عن العمل لمخزن جملة بدون اذن مسبق من التموين.

وقامت ادارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب، بتحرير محضر استيلاء على المال العام لاحد المخابز ، 11 محضر انتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ، محضر توقف مخبز بلدي بدون اذن مسبق من التموين ، 8 محاضر مخالفات بالمخابز ، محضرين توقف بدالين تموينيين عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر عدم اخطار عن حالة وفاة ، 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار السلع الغذائية ، محضر عدم اخطار عن حركة المواد البترولية ، محضرين عدم الاخطار عن حركة المواد الغذائية بالثلاجات.

و قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة 28 محضر مخالفات بالمخابز ، محضر ادارة مخبز سياحى بدون ترخيص ، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر عدم الاخطار الشهرى لحركة المواد البترولية لمحطة وقود ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.