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تحرير 1355 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:42 م
تحرير 1355 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1355 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت 532 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و50 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 16 سيارة وبدون لوحات، و139 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و26 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 19 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و 17 مخالفة بيئة، و 125 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 27 مخالفة خط السير، و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و23 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 21 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 24 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 72 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و17 مخالفة إزالة فاميه، و63 مخالفة مواقف عشوائية، و12 مخالفة طمس لوحات معدنية، و41 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، كما تم العثور على سيارة متروكة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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