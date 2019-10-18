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تجديد شهادة الايزو لجامعة الإسكندرية للعام الخامس على التوالى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:20 ص
تجديد شهادة الايزو لجامعة الإسكندرية للعام الخامس على التوالى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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 استقبلت إدارة جامعة الإسكندرية ، فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، حيث قام هذا الفريق بالتأكد من تطبيق المواصفة الدولية فى إدارات الجامعة المختلفة، وتمت الموافقة على تجديد الشهادة للعام الخامس على التوالى

 الجدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015 وتم تجديد الشهادة لعامى 2016، 2017، وفى عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 والتى تم التجديد على أساسها هذا العام

 وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقاً للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف حافظ أمين عام الجامعة، وفاطمة قطاوى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولى المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

الايزو

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