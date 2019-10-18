بنى سويف تتجمل.. إنارة طريق السحارة بكشافات الليد ضمن مبادرة تطوير الشوارع (صور)

بنى سويف هانى فتحى

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف التابعة محافظة بنى سويف من إنارة طريق السحارة فى الجزء الواصل بين المدخل الجنوبى لكوبرى السادات (شمالا) إلى بوابة المحافظة الجنوبية (جنوبا).

وشملت أعمال التطوير تزين الطريق على الجانبين بكشافات الانارة ليد الموفرة للطاقة، وبالجزيرة الوسطى تم تركيب أعمدة وفازات إنارة ديكورية ضمن مشروع تطوير البوابة الجنوبية للمحافظة من خلال رصف الطريق وتجميل البوابة وخلق محاور مرورية جديدة، نظرا لأهمية المنطقة الحيوية.

من جانبه قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إنه يتبنى مشروعا وخطة موسعة وطموحة لتطوير بوابات ومداخل المحافظة الرئيسية والميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، وتطوير مداخل القرى وصولا إلى الشوارع الرئيسية بالقرى والعزب، تحت شعار "بنى سويف تتجمل"، حيث يتم تنفيذ ذلك على مراحل وبالتوازى فى القرى والمدن.



إنارة طريق السحارة بكشافات الليد ضمن مبادرة تطوير الشوارع



إنارة طريق السحارة بكشافات الليد ضمن مبادرة تطوير الشوارع



إنارة طريق السحارة بكشافات الليد ضمن مبادرة تطوير الشوارع



إنارة طريق السحارة بكشافات الليد ضمن مبادرة تطوير الشوارع