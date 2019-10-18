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بدء التصويت فى الانتخابات التكميلية بنادى بنها الرياضى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:07 م
بدء التصويت فى الانتخابات التكميلية بنادى بنها الرياضى صندوق انتخابات - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات

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بدأت اليوم الجمعة أعمال التصويت للانتخابات التكميلية بنادى بنها الرياضى على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى والتى تستمر حتى السابعة مساء برئاسة المستشار احمد عدلى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية وتواجد أمنى مكثف لتأمين اعمال التصويت بناء على توجيهات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وقيادات قسم ثان بنها .

 

وشهدت أعمال التصويت إقبالا متوسطا خلال الساعات الاولى من بدء أعمال التصويت .

 

وقال المستشار أحمد عدلى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالنادى إن إجمالى عدد اعضاء الجمعية العمومية 14580 عضوا وبعد تصفية الكشوف من الاعضاء المتوفين والمستبعدين يصبح عددا اعضاء الجمعية العمومية 12590 عضوا ومن لهم حق التصويت من مسددى الاشتراكات 9543 عضوا ويبلغ من ليس لهم حق التصويت 3047 عضوا .

 

وأكد رئيس اللجنة العامة ان اعمال التصويت تتم بهدوء ولم يتم تلقى اى شكاوى بخصوص العملية الانتخابية وجميع المرشحين الخمسة وهم ابتسام منصور وسعيد نجيب وصبرى رشاد ومحمد عبد الغنى وهانى فتحى .

 

واكد جميع المرشحين ان ما يعنيهم هو الصالح العام ومصلحة النادى الذى يمثل المحافظة وانهم سيقفون خلف المرشح الفائز من اجل النهوض بالنادى وبما ينعكس بالايجاب على اعضاء الجمعية العمومية والانشطة بداخل النادى .

 

وشهدت اعمال التصويت ادلاء عددا من الشخصيات العامة منها الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التامين الصحى بالقليوبية والدكتورة منى زهران رئيس فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين ووالمهندس محمد رضا وكيل وزارة الزراعة السابق بالقليوبية .

 

وشهدت الانتخابات قيام المرشحين بحشد انصارهم املا فى تحقيق الفوز.

 

 


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القليوبيه

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نادى بنها

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