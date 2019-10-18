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انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة غدا ببنى سويف

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:50 م
انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة غدا ببنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تنطلق صباح غد السبت، مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج صعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ببنى سويف، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شملت مبادرات: الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية، ونور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وقال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف إنه تم تخصيص  38 مركز فحص على مستوى مراكز المحافظة وتستهدف علاج وفقدان السمع لدى الأطفال من عمر يوم وحتى عام ،وذلك بواقع 8 مراكز فحص ببني سويف "بليفيا،اهناسيا الخضراء، اهوة، باروط، تزمنت الشرقية، مركز طبي الغمراوي، مركز طبي شرق النيل، نعيم"، و5 مراكز فحص بالواسطى "قمن العروس، الميمون، اطواب، صفط الشرقية، انفسط"، و4 مراكز فحص بناصر" بهبشين، بني عدي، اشمنت، رعاية الطفل بناصر"، و5 مراكز باهناسيا "المماليك، ننا، قاي، ميانة، طما فيوم"، و6 مراكز في ببا "طنسا بني مالو، قمبش، طحا البيشة، المركز الطبي طراد النيل، صفط راشين، سدس"، و6 مراكز بالفشن "الفنت، تلت، دلهانس، شنرا، رعاية الطفل ، اقفهص"، و4 مراكز فحص بسمسطا "بدهل، كوم النور، مازورة، رعاية الطفل".

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية أتمت استعداتها لبدء المبادرة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، مضيفا أنه تابع بنفسه استلام الأجهزة الطبية التى وفرتها وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدف.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مبادرة علاج ضعف السمع

حديثى الولادة

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