انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة غدا ببنى سويف

تنطلق صباح غد السبت، مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج صعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ببنى سويف، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شملت مبادرات: الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية، ونور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والكشف المبكر عن سرطان الثدى.
من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية أتمت استعداتها لبدء المبادرة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، مضيفا أنه تابع بنفسه استلام الأجهزة الطبية التى وفرتها وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدف.
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