اليونسكو تعتمد إنشاء المركز الإقليمى للحوار والسلام فى السعودية

كتب محمد جمال

اعتمد المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى جلسته أمس الخميس، بالإجماع إنشاء المركز الإقليمى للحوار والسلام من الفئة الثانية فى المملكة بإشراف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وقدّم رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى د. عبدالعزيز السبيّل، شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده ودعمه لإنشاء المركز.

وأشار إلى أن لقاء "آل الشيخ" مع وفد اليونسكو فى مايو الماضى كان له الأثر الكبير فى دعم إنشاء المركز، وما تضمنه التقرير المقدم للمجلس التنفيذى من توصيات اللقاء الذى توج بإنشاء المركز الإقليمى للحوار والسلام فى المملكة، مشيداً بالجهود التى بذلتها مندوبية المملكة فى اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز الذى يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وعبّر مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوى عن شكره وتقديره لجهود وزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فى دعم ملف المملكة لإنشاء المركز، وتوجيهه لمندوبية المملكة فى اليونسكو لتوفير سبل الدعم، وإبراز الجهود التى تبذلها المملكة عبر رؤية 2030م فى مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمى مع مختلف الشعوب.

وقال البلوى إن الإجماع الذى حصل عليه ملف المملكة بإنشاء المركز يظهر التقدير الدولى لمكانة المملكة فى رعاية الحوار والسلام، ويعكس الدور الكبير الذى حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية تجاه تعزيز الحوار والسلام العالميين.