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اليوم العالمى لالتهاب المفاصل.. اعرف الصلة بين الاكتئاب وآلام المفاصل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:50 م
اليوم العالمى لالتهاب المفاصل.. اعرف الصلة بين الاكتئاب وآلام المفاصل المفاصل-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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يشكل التهاب المفاصل الروماتويدى والاكتئاب حلقة مفرغة، فيمكن أن يؤدى التهاب المفاصل إلى الاكتئاب، والاكتئاب بدوره يمكن أن يزيد من شدة التهاب المفاصل الروماتويدى ويقلل من فاعلية العلاج.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب المفاصل الذى يوافق 19 أكتوبر، تشير الأبحاث إلى أن الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدى هو أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مرتين إلى أربع مرات، ما قد يزيد من تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدى ويزيد من تعرضه للعلاج.
 
وفقا لموقع "ndtv" ينتج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى كميات زائدة من بعض المواد الكيميائية فى الجسم تسمى "السيتوكينات المسببة للالتهابات"، هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسهم أيضا فى الاكتئاب، ولكن التأثير العقلى للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى غير مرئى وغالبًا ما يمكن تفويته أثناء التشخيص. 
 
الاكتئاب يمكن أن يتفاقم RA يمكن أن يؤدى الاكتئاب إلى تفاقم الألم والأعراض الأخرى التى تظهر فى التهاب المفاصل الروماتويدى، علاوة على ذلك فإن الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدى يكون غالبًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المشتركة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية، وقد يؤدى الاكتئاب إلى زيادة هذا الخطر، وإذا ترك دون علاج،فقد يتسبب فى شعور الشخص بأنه أقل إنتاجية في مكان العمل وحتى يفقد وظيفته. 
 
 
ويشكل التهاب المفاصل الروماتويدى والاكتئاب حلقة مفرغة، فالتهاب المفاصل يمكن أن يؤدى إلى الاكتئاب، والاكتئاب بدوره يمكن أن يزيد من شدة التهاب المفاصل الروماتويدى ويقلل من فعالية العلاج.
 
ومع ذلك يمكن لطبيب أمراض الروماتيزم وطبيب نفسى أن يقترحان معاً أفضل طريقة علاجية لمعالجة هاتين الحالتين، بالإضافة إلى الدواء، يمكن للمريض  الاستفادة من التمارين المنتظمة وتقنيات التعلم لإدارة الإجهاد بشكل أفضل ومساعدة مجموعات الدعم على مواجهة العبء العاطفى والبدنى لكلا الشرطين عند معالجة كلٍ من الاكتئاب وRA.
 

التهاب المفاصل

المفاصل

التهابات

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