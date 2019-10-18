اليابان تحذر من احتمالية وقوع فيضانات وانهيارات طينية بسبب أمطار غزيرة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، من مخاطر وقوع كارثة ثانوية فى مناطق واسعة تأثرت بالفعل من إعصار "هاجيبيس" الذى يجتاح اليابان، إذ أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين مع استمرار الجهود المبذولة لتجاوز الكارثة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - هطول أمطار غزيرة على محافظة شيزوكا، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة نهاية الأسبوع الماضي، يصل معدلها إلى 120 ملم على أن يبلغ معدل الأمطار فى منطقة كانتو المحيطة بالعاصمة طوكيو 100 ملم وفى منطقة توهوكو شمال شرق اليابان يصل معدل الأمطار إلى 50 ملم.



وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من احتمالية أن تزيد كميات قليلة من الأمطار من مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات الطينية فى المناطق المتضررة، وحثت الناس على البقاء فى حالة تأهب.



ووفقا للبيانات الحكومية، أودى إعصار هاجيبيس بحياة ما لا يقل عن 78 شخصا وألحق الدمار فى مناطق واسعة من اليابان وتسبب فى تدمير حوالى ألفين و400 منزل، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من جزيرة "هونشو" الرئيسية فى اليابان قد غمرت بالمياه.



وتتوقع وزارة البنية التحتية فى اليابان الانتهاء من أعمال الإصلاح الطارئة للجسور المنهارة فى 12 موقعًا على امتداد سبعة أنهار يوم الاثنين المقبل.