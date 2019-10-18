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النفط يتراجع مع نمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة فى 3 عقود

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:19 ص
النفط يتراجع مع نمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة فى 3 عقود معمل تكرير النفط
رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن الطلب من الصين بعد أن سجلت بكين، أكبر مستورد للخام فى العالم، أضعف نمو اقتصادى فصلى فى نحو ثلاثين عاما، بفعل النزاع التجارى مع الولايات المتحدة.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 59.70 دولار للبرميل.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 53.89 دولار للبرميل.

 

وفى الربع الثالث، تباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين إلى ستة بالمئة على أساس سنوي، وهى أضعف وتيرة فى 27 عاما ونصف العام وتقل عن التوقعات، بفعل ضعف إنتاج المصانع فى ظل استمرار التوتر التجارى مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.

 

ومما عزز الضغط النزولي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضى 9.3 مليون برميل إذ انخفض إنتاج المصافى لأدنى مستوى فى عامين، بينما تراجعت مخزونات البنزين ووقود نواتج التقطير.

 

من ناحية أخرى، أفادت أربعة مصادر بأوبك أن اللجنة الفنية المشتركة التى تراقب اتفاقا عالميا لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من بينهم روسيا خلُصت إلى أن مستوى الامتثال للتخفيضات فى سبتمبر أيلول بلغ 236 بالمئة.

 

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تقييد إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.


النفط

الصين

أسعار

بكين

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