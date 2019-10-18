المحكمة العليا بواشنطن توافق على النظر فى حقوق المهاجرين إلى أمريكا

واشنطن /أ ش أ/

وافقت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، على النظر فى إحدى القضايا الكبرى بشأن حقوق المهاجرين غير القانونيين من طالبى اللجوء للأراضى الأمريكية بهدف الطعن على إجراءات ترحيلهم العاجلة.

وأفادت مصادر قضائية بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كانت قد طلبت من المحكمة مراجعة رأى أصدرته محكمة الاستئناف فى الدائرة الأمريكية التاسعة بالسماح لمن حرموا من اللجوء بفرصة رفع دعاوى أمام المحاكم الفيدرالية.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا ما تم تأييد الرأى فى نهاية المطاف، فقد يفتح الباب أمام المزيد من أعداد طالبى اللجوء إلى الولايات المتحدة وهى المشكلة التى باتت تؤرق إدارة ترامب بصورة كبيرة.

ويأتى هذا بينما تواصل مسئولو الهجرة والحدود تنفيذ عمليات ترحيل العائلات المهاجرة وخصوصا من القادمين من دول أمريكا الجنوبية مع الاستمرار فى بناء الجدار الضخم الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك على الحدود الأمريكية الجنوبية للحيلولة دون وصول المزيد من المهاجرين غير القانونيين وطالبى اللجوء للأراضى الأمريكية.