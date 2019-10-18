المجلس الأوروبى يؤكد عدم قانونية عمليات التنقيب التركية فى المنطقة الاقتصادية لقبرص

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أكد المجلس الأوروبى أن عمليات التنقيب التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالص لقبرص "غير قانونية".

كما أكد المجلس فى بيان عقب نهاية اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى بروكسل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) اليوم الجمعة، تضامنه مع قبرص وأنه "مستمر بمتابعة الأمر".



وفيما يتعلق بتركيا: "وافق المجلس الأوروبى على إدانة الاتحاد الأوروبى العمل العسكرى الآحادى الذى تقوم به تركيا فى شمال شرق سوريا والذى يتسبب فى معاناة إنسانية غير مقبولة ويقوض الحرب ضد داعش ويهدد الأمن الأوروبى بشدة. مشيرا إلى الإعلان الذى تم بين الولايات المتحدة وتركيا بوقف جميع العمليات العسكرية، لكنه حث تركيا مرة أخرى على إنهاء عملها العسكري، وسحب قواتها واحترام القانون الإنسانى الدولي".



وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر تصدير السلاح إلى تركيا"، بالإضافة إلى ذلك، أن الاتحاد الأوروبى "يبقى ملتزما فى جهوده الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين الخطيرة على نحو فعال فى ضوء الاحتياجات الناجمة، بما فى ذلك دعم الدول الأعضاء التى تواجه أخطر التحديات فيما يتعلق بتدفقات الهجرة فى شرق البحر المتوسط".