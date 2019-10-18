سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الأوروبى يؤكد عدم قانونية عمليات التنقيب التركية فى المنطقة الاقتصادية لقبرص

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 م
المجلس الأوروبى يؤكد عدم قانونية عمليات التنقيب التركية فى المنطقة الاقتصادية لقبرص المجلس الأوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المجلس الأوروبى أن عمليات التنقيب التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالص لقبرص "غير قانونية".

كما أكد المجلس فى بيان عقب نهاية اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى بروكسل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) اليوم الجمعة، تضامنه مع قبرص وأنه "مستمر بمتابعة الأمر".


وفيما يتعلق بتركيا: "وافق المجلس الأوروبى على إدانة الاتحاد الأوروبى العمل العسكرى الآحادى الذى تقوم به تركيا فى شمال شرق سوريا والذى يتسبب فى معاناة إنسانية غير مقبولة ويقوض الحرب ضد داعش ويهدد الأمن الأوروبى بشدة. مشيرا إلى الإعلان الذى تم بين الولايات المتحدة وتركيا بوقف جميع العمليات العسكرية، لكنه حث تركيا مرة أخرى على إنهاء عملها العسكري، وسحب قواتها واحترام القانون الإنسانى الدولي".


وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر تصدير السلاح إلى تركيا"، بالإضافة إلى ذلك، أن الاتحاد الأوروبى "يبقى ملتزما فى جهوده الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين الخطيرة على نحو فعال فى ضوء الاحتياجات الناجمة، بما فى ذلك دعم الدول الأعضاء التى تواجه أخطر التحديات فيما يتعلق بتدفقات الهجرة فى شرق البحر المتوسط".


قبرص

تركيا

تنقيب

المجلس الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة