المجلس الأوروبى: وقف العمليات العسكرية التركية "ليس هدنة" لكنه طلب استسلام الأكراد

بروكسل (رويترز)

قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم الجمعة، إن وقف الأعمال الحربية التركية الذى تم الإعلان عنه فى شمال سوريا، ليس هدنة حقيقية ودعا أنقرة لإنهاء عملياتها العسكرية فى سوريا على الفور.

وقال توسك للصحفيين فى بروكسل: "وقف إطلاق النار المزعوم ليس ما كنا نتوقعه، إنه ليس وقفا للنار فى حقيقة الأمر بل هو طلب استسلام من الأكراد".

وأضاف توسك: "من واجبنا أن نؤكد دعوتنا لتركيا بأن تضع على الفور نهاية دائمة لعمليتها العسكرية وأن تسحب قواتها وتحترم القانون الإنسانى الدولى".

ووافقت تركيا، أمس الخميس، على وقف هجومها فى سوريا لمدة خمسة أيام، من أجل السماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لفرض سيطرتها عليها.