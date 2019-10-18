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المتحدث الأممى: محادثات بين الأعضاء بشأن محاكمات عناصر داعش بسوريا والعراق

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:42 م
المتحدث الأممى: محادثات بين الأعضاء بشأن محاكمات عناصر داعش بسوريا والعراق داعش
نيويورك: إنجى مجدى

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كشف ستيفان دوجارك المتحدث باسم الامم المتحدة، عن محادثات بين الدول الأعضاء بشأن محاكمة مواطنيهم من عناصر تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

وأوضح دوجارك خلال إفادة صحفية، الجمعة، أنه فيما يتعلق بالمنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابى من جنسيات مختلفة حول العالم فإن هناك مناقشات جارية بين الدول الأعضاء لجلبهم للعدالة وهناك عدة خيارات يجرى بحثها مع مراعاة احترام حقوق الإنسان.

كان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، طالب بإعادة المقاتلين الأجانب المشتبه بإنتمائهم لتنظيم داعش إلى البلدان التى أتوا منها، وهدد بعواقب حال رفض الدول.

والأربعاء الماضى، قال وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، بوريس بيستوريوس، إن بلاده ملزمة باستعادة أتباع تنظيم "داعش" الألمان من سوريا، وهو ما ترفضه ألمانيا ودول أخرى.

 

 

 
 

 

 


داعش

الامم المتحدة

عناصر داعش

نيويورك

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