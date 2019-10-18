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القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:43 م
القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية ملتقى توظيف - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تطلق وزارة القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فعاليات الملتقى التوظيفى للشباب لأبناء الدقهلية، الذى تنظمه مديرية القوى العاملة ، وذلك بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى فى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الملتقى يوفر 9500 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوى القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة ، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 2300 جنيه، وذلك من خلال ما يزيد عن 90 شركة، بحضور أحمد القللى وكيل الوزارة مدير المديرية، والسيد السنجابى وكيل المديرية .

وقال وزير القوى العاملة، إن توفير فرص العمل للشباب من خلال الملتقيات التى يتم تنظيمها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، كى يبدأ الشباب فى العمل وتتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، وذلك للحد من نسب البطالة، بخفض معدلاتها، التى وصلت خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6% ، بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية كى تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

فيما أكد أحمد القللى مدير المديرية، أنه من المقرر أن يسلم وزير القوى العاملة خلال فعاليات ملتقى التوظيف 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسليم شهادات التخريج لأولى الدفعات من المتدربين فى الدورة التدريبية لأعمال السباكة بوحدات التدريب المتنقلة وعددهم 15 عاملا ، وذلك بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة.

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

ملتقى توظيف

الدقهليه

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