سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يطلق معسكر "أنا وعائلتى" بحى الأسمرات لتقوية العلاقات الأسرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:31 م
القومى للمرأة يطلق معسكر "أنا وعائلتى" بحى الأسمرات لتقوية العلاقات الأسرية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يطلق المجلس القومى للمراة اليوم الجمعه، فعاليات معسكر "انا وعائلتى " لأهالى حى الأسمرات بالمقطم ويستمر لمدة يومين، لتقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المعسكر يضم 40 اسرة من أهالى حى الأسمرات بالمقطم ، و يتضمن المعسكر تنفيذ انشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الاسرة، بالإضافة إلى القيام بتوعيه الآباء والأمهات على كيفية التعامل وتربية الأبناء تربيه سليمة قائمة على التفاهم والمحبة والود، وتنفيذ ورش عمل لأفراد الاسرة يؤدون خلالها الأعمال اليدوية التى يستعرضون من خلالها مهاراتهم مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الانشطة المختلفة

جدير بالذكر أن معسكر "أنا وعائلتى" يعتبر المعسكر الرابع الذى ينفذه المجلس لأهالى حى الأسمرات، حيث كان قد تم تنفيذ معسكرات "انا وبابا"، "انا ماما" ، و"اكتشفنى".

 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

حى الاسمرات

الاسمرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملة القومى للمرأة "بلدى أمانة " تصل ل5000 شخص من أهالى شمال سيناء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:25 م

صور.. حملات توعية لـ"القومى للمرأة" بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:16 م

رئيس القومى للمرأة: لن تتحق التنمية بدون المرأة فهى 50% من قوة العمل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:59 م

صور.. القومى للمرأة ينظم حملات توعية بـ12 قرية لمحاربة الشائعات بالإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:57 م

صور.. "القومى للمرأة" بالمنيا يطرق أبواب القرى للتوعية ضد الشائعات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة