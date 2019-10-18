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القبض على عاطل قبل ترويجه 5100 قرص مخدر بإمبابة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:55 ص
القبض على عاطل قبل ترويجه 5100 قرص مخدر بإمبابة المتهم والمضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، بحوزته 5100 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، قبل ترويج المضبوطات على عملائه بإمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 5100 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و4 طلقات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

قسم امبابة

امن الجيزة

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