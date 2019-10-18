العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب فى هجومها ضد الأكراد بسوريا

كتب: أحمد جمعة

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة القوات التركية والفصائل السورية المتشددة بارتكاب "جرائم حرب" فى هجومها ضد المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا.

وذكرت المنظمة فى تقرير أن القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخز لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 17 شخصاً، بينهم عاملون فى مجالى الصحة والإغاثة، ونازحون، كما تحققت من أشرطة فيديو جرى تداولها وراجعت تقارير طبية.

وأكدت المنظمة أن "المعلومات التى جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة"، فضلاً عن عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف على يد عناصر مليشيا أحرار الشرقية.

ونقلت المنظمة عن صديق لخلف قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفياً، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في المعارضة المسلحة، وقال له "انتم الأكراد خونة"، وأبلغه بمقتلها.