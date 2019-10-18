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العزلة الاجتماعية يمكن أن تكون سببا فى هشاشة العظام.. اعرف الأسباب

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:30 م
العزلة الاجتماعية يمكن أن تكون سببا فى هشاشة العظام.. اعرف الأسباب هشاشة العظام -صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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كشفت درسة حديثة مفاجأة من أن  العزلة الاجتماعية قد تؤدى إلى التهاب المفاصل لدى كبار السن. 
 
وكشفت الدراسة أن حوالي 30 ٪ من البالغين والأشخاص فوق سن  65 عامًا يعانون  من التهاب المفاصل إلى حد ما ، وخاصة في مفاصل الساقين، وعلى الرغم من ذلك ، لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث حول العلاقة بين التهاب المفاصل والعزلة الاجتماعية.
 
في الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الشيخوخة "americangeriatrics" فحص الباحثون المعلومات من المشروع الأوروبي حول دراسة التهاب المفاصل المزمن (EPOSA). أرادوا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين التهاب المفاصل والعزلة الاجتماعية وتحديد مساهمة المرض في العزلة الاجتماعية .
 
 
أراد الباحثون معرفة ما إذا كان المشاركون معزولين اجتماعيًا في بداية الدراسة وكذلك بعد 12 إلى 18 شهرًا. للقيام بذلك ، استخدم الباحثون الاستبيانات التي سجلت عدد المرات وعدد المرات التي تواصل المشاركون اجتماعيا مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. 
 
كان نصف المشاركين من النساء ، وكان ما يقرب من 30٪ مصابين بالتهاب المفاصل، وفي بداية الدراسة كان ما يقرب من 20 ٪ من المشاركين معزولين اجتماعيا.
 
وإشارات الدراسة أن الاشخاص الذين لم يكونوا معزولين اجتماعيا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا لديهم دخل أعلى ومزيد من التعليم، مما كانوا أيضًا أكثر نشاطًا بدنيًا ، وكان لديهم ألم جسدي أقل ، وأوقات المشي أسرع وكانوا في صحة أفضل.
 
من بين 1585 مشاركًا لم يُعتبروا معزولين اجتماعيًا في بداية الدراسة ، أصبح 13 ٪ منهم معزولين اجتماعيًا بعد 12 إلى 18 شهرًا.
 
وقد ذكروا أن صحتهم وهشاشة العظام قد ازدادت سوءًا ، وكانوا يعانون من ألم أكثر  وأصبحوا أقل نشاطًا بدنيًا ،  وكانوا يعانون من الاكتئاب ومشاكل في التفكير واتخاذ القرارات.
 
وقال الباحثون إن دراستهم تظهر أن التهاب المفاصل يزيد من خطر العزلة الاجتماعية، وقالوا إن وجود مشاكل في التفكير واتخاذ القرارات ، وكذلك أوقات المشي أبطأ ، يرتبط بزيادة خطر التعرض للعزلة الاجتماعية.
 
لأن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من سوء صحتك ، فقد اقترح الباحثون أن كبار السن المصابين بالتهاب المفاصل ربما يمكنهم الاستفادة من النشاط البدني والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
 
 
 

هشاشة العظام

التهاب المفاصل

التهاب

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