الرئيسية أخبار عاجلة العائدون لنور الحياة يتحدثون عن مبادرة "عنيك في عنينا".. فيديو الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:19 م العائدون لنور الحياة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء مازالت مبادرة "عنيك في عنينا" تحقق المزيد من الإنجازات، وفي هذا الفيديو نلتقي بأشخاص استطاعت المبادرة أن تعيد لهم نعمة البصر، فاستطاعوا أن يروا نور الحياة بعد أن كانوا محرومين منها، فماذا قالوا؟ عنيك في عنينا مبادره عنيك في عنينا مكافحه العمى العمى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن" صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى المزيد من Trending Plus
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