العائدون لنور الحياة يتحدثون عن مبادرة "عنيك في عنينا".. فيديو

مازالت مبادرة "عنيك في عنينا" تحقق المزيد من الإنجازات، وفي هذا الفيديو نلتقي بأشخاص استطاعت المبادرة أن تعيد لهم نعمة البصر، فاستطاعوا أن يروا نور الحياة بعد أن كانوا محرومين منها، فماذا قالوا؟