سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: وباء الإيبولا فى الكونغو لا يزال يمثل حالة طواريء صحية دولية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:10 م
الصحة العالمية: وباء الإيبولا فى الكونغو لا يزال يمثل حالة طواريء صحية دولية مكافحة الإيبولا
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى اجتماعٍ للجنة الطواريء، اليوم الجمعة - أن وباء الإيبولا المميت فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يمثل حالة طواريء صحية دولية "عاجلة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم - إن حالة الطواريء الصحية العامة هذه ستستمر لمدة 3 أشهر إضافية.

وحذّر المدير العام من أن هذا التفشى لا يزال "معقداً وخطيراً"، وكانت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت منذ أيام أن الإيبولا عادت مرة أخرى إلى شمال شرقى البلاد فى مقاطعة إيتورى بعد مرور حوالى 300 يوم من دون ظهور حالات جديدة.

 


الصحة العالمية

وباء الإيبولا

الكونغو

حالة طواريء صحية

أخبار الكونغو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكونغو تواصل حملتها ضد وباء الإيبولا بعد مقتل 2100 شخص

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:11 م

فرنسا تمنح جمهورية الكونغو 65 مليون دولار لحماية غاباتها الاستوائية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:03 م

إفريقيا × أسبوع.. مصرع 8 أشخاص بينهم سائق رئيس الكونغو فى تحطم طائرة شحن تقل عاملين بالرئاسة.. رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام.. والسيسى: فوز جديد لقارتنا السمراء.. ونيجيريا تتسلم 6 مروحيات من روسيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:00 م

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.. اتحاد الكرة يستنكر الاعتداء على بوداوى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة