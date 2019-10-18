الصحة العالمية: وباء الإيبولا فى الكونغو لا يزال يمثل حالة طواريء صحية دولية

جنيف /أ ش أ/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى اجتماعٍ للجنة الطواريء، اليوم الجمعة - أن وباء الإيبولا المميت فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يمثل حالة طواريء صحية دولية "عاجلة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم - إن حالة الطواريء الصحية العامة هذه ستستمر لمدة 3 أشهر إضافية.

وحذّر المدير العام من أن هذا التفشى لا يزال "معقداً وخطيراً"، وكانت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت منذ أيام أن الإيبولا عادت مرة أخرى إلى شمال شرقى البلاد فى مقاطعة إيتورى بعد مرور حوالى 300 يوم من دون ظهور حالات جديدة.