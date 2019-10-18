الشرطة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة صدفا.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، للعمل على إنهاء الخصومات الثأرية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقرا بالصلح النهائى بينهما، كما تعهد الطرفان بعدم التعرض للآخر، وان يسود الود بينهما والابتعاد عن انتهاج سلوك طريق الشر الذى يؤدى إلى إراقة الدماء، وإزهاق الأرواح البريئة التى حرم الله قتلها إلا بالحق.

جلسة صلح بين عائلتين وانهاء خصومة ثأرية بينهما فى أسيوط