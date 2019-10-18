الشارقة للمتاحف تفتتح معرض "روائع الآثار فى دولة الكويت"

وكالات

افتتحت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، معرض "روائع الآثار فى دولة الكويت" الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى دولة الكويت.

يشكل المعرض الذي يقام في متحف الشارقة للآثار ويستمر حتى 16 أبريل القادم محطة مهمة فى مسار التوعية بتاريخ دولة الكويت وما تزخر به من إرث حضارى كبير حيث يحوى المعرض باقة نادرة من المقتنيات من متحف الكويت الوطنى والقطع الأثرية التى تم اكتشافها فى العديد من مناطقها وتعود لفترات زمنية مختلفة تشمل العصر الحجرى والعصر البرونزى والفترة الهلنستية.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة تاريخية إلى العصر الحجري من خلال اطلاعه على مجموعة من أدوات الصيد وأجزاء من الأواني الفخارية ومن ثم مواصلة تجوالهم عبر التاريخ إلى العصر البرونزي عبر مجموعة فريدة من الأختام.

و يتيح المعرض للحضور التعرف إلى طبيعة الحياة الهلنستية من خلال المصنوعات الفخارية التي ترجع إلى الحقبة التي سبقت الميلاد بثلاثة قرون فضلاً عن مجموعة نادرة من عملات شرق الجزيرة العربية والأختام ونماذج لنصوص الكتابية الآرامية، والتماثيل، والصور، والمعابد، والمستوطنات، والمدافن.