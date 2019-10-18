السعودية تؤكد حرصها على ترسيخ منهج الوسطية والعدالة

وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرف وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة " اللجنة الرابعة " المنعقدة في نيويورك لمناقشة البند المتعلق بالإعلام والتي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني إبراهيم بن سليمان التركي.

وأوضح التركي في الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية " واس " أن المملكة تؤمن بأهمية الإعلام والدور المهم والمحوري الذي يؤديه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب وتوطيد الترابط بينها وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تسهم بدور أساسي في إشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل.