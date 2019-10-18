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الزراعة تنظم دورة تدريبية حول أمراض الخضر الأحد المقبل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:19 م
الزراعة تنظم دورة تدريبية حول أمراض الخضر الأحد المقبل محصول - أرشيفية
كتب عز النوبى

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يبدأ معهد بحوث أمراض النباتات،التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تنظيم  دورة تدريبية حول "استخدام الطرق الحديثة فى تعريف ومكافحة أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الاقتصادية"، وتبدا أول الدورات بمحطة البحوث الزراعية بسدس فى محافظة بني سويف، بدءًا من الأحد المقبل وحتى الخميس  24 أكتوبر الجارى.
 
وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن الدورة ستتناول عددا من الموضوعات على رأسها : استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى مجال أمراض النباتات، وأهم أمراض الخضر وطرق الوقاية و العلاج، وأهم أمراض الزينة وطرق المكافحة، فضلا عن أهم أمراض النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية و العلاج.
 
وأضاف مدير أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة  (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى  زراعى ) للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة.
 
 
 

امراض النبات

البحوث الزراعية

امراض القمح

مكافحة امراض النبات

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