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الزراعة تكرم المبعوثين الأفارقة فى دورة بحوث صحة الحيوان للأمراض العابرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:19 ص
الزراعة تكرم المبعوثين الأفارقة فى دورة بحوث صحة الحيوان للأمراض العابرة المبعوثين الأفارقة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حفل ختام الدورة التدريبية التى نظمها معهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان "تشخيص الأمراض العابرة للحدود ".

وسلم وزير الزراعة المبعوثين شهادة الدورة التدريبية بحضور ، الدكتورة مروة عبد العال نائب أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، أكاسيو دينيس ممثلا عن سفير دولة موزمبيق الشقيقة ، سيلاكرفاك ممثل سفير دولة غينيا الشقيقة والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وأكد وزير الزراعة ، على أهميه التعاون والشراكة بين الدول الافريقية ودعم مصر الكامل للأشقاء وعلى استمرار التعاون فى هذه الدورات لتعظيم الاستفادة وأضاف المتدربين هم خير سفراء لمصر بعد عودتهم لبلادهم

وأكدت الدكتورة مروة عبد العال على الدعم التام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية لجميع الدول الافريقية وتوجهت بالشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على دورها المتمثل فى معهد بحوث الصحة الحيوانية لتنفيذ هذه الدورة واشارت الى المزيد من التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأشاد المتدربون بالحفاوة البالغة والاستفادة التامة من الدورة وأهدافها التى شملت أخطر وأهم الأمراض التى تصيب الإنسان والثروة الحيوانية ومشاكلها الوبائية ودور مصر الريادى والقيادى فى نقل التكنولوجيا والمعرفة للأشقاء الأفارقة.

من ناحية أخرى قام وزير الزراعة بتكريم وتسليم شهادات التدريب لبعض المتدربين من دولة السودان الشقيقة الذين حضروا دورة اخرى تدريبية فى معهد بحوث صحة الحيوان حول " تطبيقات الهاسب فى مجازر الدواجن " المتدربون السودانيون وجهوا الشكر لمصر ووزارة الزراعة ومعهد بحوث الصحة الحيوانية على مجهوداتهم المستمرة فى دعم أشقائهم فى دولة السودان لنقل التكنولوجيا والمعرفة.

 


المتدربين

بحوث صحة الحيوان

مجازر الدواجن

الامراض العابرة

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