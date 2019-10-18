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الزراعة تفضح شائعة إصابة أسماك البلطى المتداولة فى الأسواق بالميكروبات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:39 ص
الزراعة تفضح شائعة إصابة أسماك البلطى المتداولة فى الأسواق بالميكروبات وزارة الزراعة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إصابة أسماك البلطى المُتداولة بالأسواق بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمى، مُشيرةً إلى أن كل الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بالمزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التى تُجرم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.
 
وأوضحت الوزارة أن إنتاج مصر الإجمالى من الأسماك يصل إلى مليون و820 ألف طن سنويًا، منها 81% من الاستزراع السمكى، بكمية قدرها مليون و450 ألف طن، ويمثل إنتاج السمك البلطى منه 70%  (نحو مليون طن)، إضافة إلى إنتاج 370 ألف طن من المصايد البحرية، لافتةً إلى أنه يتم ضخ الإنتاج فى السوق المحلية والتصدير.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء عن إلغاء  قطاع "الإرشاد الزراعى" بمختلف محافظات الجمهورية، واستبداله ببرامج إرشادية تُذاع فى الفضائيات المصرية، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعى بأى محافظة من المحافظات، مُوضحةً أن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكترونى لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفنى الإرشادى للمُزارعين.

الارشاد الزراعى

السمك البلطى

اصابة الاسماك

الديدان والميكروبات

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