الرى: إزالة 420 مخالفة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف خلال أسبوع

تلقت وزارة الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها فى مجال الإزالات والتى تضمنت إزالة 420 حالة تعدى خلال الأسبوع على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

أوضح التقرير أن قطاع حماية النيل نفذ 131 إزالة على طول النهر وفرعيه ، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 133 على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 156 ازالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ 131 إزالة ليسجل عداد النيل ازالة عدد 48 ألف و 950 ازالة حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 وحتى تاريخه

فيما أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 9 اكتوبر - 16 اكتوبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ 133 إزالة شملت إزالة و28 بمحافظة الغربية و 24 بمحافظة القليوبية و 12 بمحافظة المنوفية و 17 بمحافظة الدقهلية و20 بمحافظة اسيوط و 22 بمحافظة سوهاج ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى 133444 إزالة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 156 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ 4 محافظات .

وتضمنت تنفيذ 134 إزالة فى نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بـ 60 إزالة– الدقهلية بـ 74 إزالة ، إلى جانب تنفيذ 22 إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات أسيوط ب 18 إزالة - سوهاج بعدد 4 إزالة

وأشار التقرير إلى أن محافظة الدقهلية أعلى محافظة فى تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر سبتمبر بعدد 74 إزالة .

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.