سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس اللبنانى ميشيل عون يلتقى وفدًا من الشباب المتظاهرين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:33 م
الرئيس اللبنانى ميشيل عون يلتقى وفدًا من الشباب المتظاهرين مظاهرات لبنان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل ها، أن الرئاسة اللبنانية، أعلنت أن الرئيس ميشيل عون ، يلتقي وفدًا من المتظاهرين بالقصر الجمهوري.

وكانت قناة العربية ذكرت أن قوى الأمن الداخلي اللبنانى أعلنت عن سقوط 17 جريحا من أفرادها فى مواجهات مع المتظاهرين . 

 


لبنان

مظاهرات

القصر الرئاسي

بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العربية: بيروت تشهد عمليات تخريب عشوائية واندلاع حرائق فى شوارع لبنان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:37 م

سكاى نيوز: إغلاق المصارف فى لبنان غدًا السبت

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:13 م

الحريرى يحاول احتواء موجة الغضب.. رئيس وزراء لبنان يمهل الساسة 72 ساعة لإيجاد حلول.. قتيلان و6 جرحى جراء إطلاق نار في ساحة النور.. السفارات تحذر رعاياها ووزارة التعليم اللبنانية تعلن إقفال المدارس والجامعات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:12 م

سكاى نيوز: الخارجية السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة