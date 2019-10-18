سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسى يستقبل قداسة البابا تواضروس بقصر الإليزيه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:39 م
الرئيس الفرنسى يستقبل قداسة البابا تواضروس بقصر الإليزيه البابا تواضروس و رئيس فرنسا
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بقصر الإليزيه.

وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر، حيث أكد قداسة البابا على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات.

وعن أحوال الأقباط أشار قداسته إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد.

وعلى صعيد التعليم ركز قداسة البابا على أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربًا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.

 

 


تواضروس

ماكرون

الاليزيه

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة

اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة

10 اختصاصات لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد..تعرف عليها

10 اختصاصات لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد..تعرف عليها

"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام

"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شروط توثيق عقد زواج المصريين بالأجانب والأوراق المطلوبة × 11 خطوة

شروط توثيق عقد زواج المصريين بالأجانب والأوراق المطلوبة × 11 خطوة

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مساعدة قوات أردوغان فى تهريب السجناء الداعشيين

فيديو.. مى كساب: رفضت ارتداء ملابس الإغراء فى "الطيب والشرس واللعوب"

فيديو.. مى كساب: رفضت ارتداء ملابس الإغراء فى "الطيب والشرس واللعوب"

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة